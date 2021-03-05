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Рада приняла закон о газовых счетчиках: Что изменилось

Комментариев: 1
Депутаты изменили конечные сроки установки счетчиков.
Рада приняла закон о газовых счетчиках: Что изменилось
Рада приняла закон о газовых счетчиках: Что изменилось
depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла закон о газовых счетчиках. Речь идет о документе №4248-1, за который проголосовали 244 депутата, и который продляет конечные сроки установки счетчиков потребителями газа. Подробности прозвучали на трансляции заседания Рады.

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Так, принятый закон “Об обеспечении коммерческого учета природного газа“ предусматривает введение 100% учета природного газа в Украине. Документ продлил сроки установки газовых счетчиков для населения до 1 января 2023 года.

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Стоит отметить, что контролировать установку счетчиков будет Нацкомиссия. Каждый квартал она будет выкладывать на своем сайте данные о выполнении работ по установке, которые будут проводить распределители газа в определенном регионе  

Стоит отметить, что данный законопроект о счетчиках Рада приняла за основу в феврале.

Ранее сообщалось, что был опубликован свежий рейтинг политических партий.

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Теги: газ, счетчики, закон, Верховная Рада, комиссия
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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    05.03.2021, 14:10
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Ничего не понял, у нас в доме поставили обще домовой счётчик газа и теперь в квартиру можно поставить счётчик газа только за счёт пользователя, его проверка и обслуживание так же за счёт жильца. Дом 16 этажный построен в 1971 году, тогда ещё не было правила о том что газ в домах выше 9 этажей нельзя
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