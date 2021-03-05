Власть будет обсуждать с гражданами каждое свое решение – законопроект

Решения центральных и местных властей можно будет утвердить только после обсуждения с гражданами. Но есть исключения.

В Украине может появиться новый формат взаимодействия между гражданами и чиновниками. В пятницу, 5 марта, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4254 о публичных консультациях с государственной властью. Как указано в карточке документа на сайте парламента, его поддержали 262 нардепа.

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В случае принятия этого законопроекта, в Украине появится новая процедура публичных консультаций по вопросам формирования и реализации своей политики государственными, региональными и местными органами власти.

Электронные консультации станут обязательной формой публичных консультаций и будут проводиться на специальной онлайн-платформе (а до ее создания – на сайтах соответствующих органов власти). Чиновников и государственных управленцев обяжут консультироваться с обществом при подготовке стратегических и программных документов (концепций, стратегий, программ, планов мероприятий и т.п.) и нормативно-правовых актов.

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На общественное обсуждение не будут выноситься только документы, содержащие информацию с ограниченным доступом. Также консультации не понадобятся при подготовке референдумов, общественных слушаний, общих собраний граждан.

Не подлежат широкому обсуждению также вопросы военной мобилизации, введения военного положения, применения Вооруженных сил Украины, проведения антитеррористических операций, ликвидации чрезвычайных ситуаций и т.п.

Напомним, в Раде хотят отменить 1500 советских законов. В Украине до сих пор действуют до 25 тысяч законов, принятых во времена СССР.