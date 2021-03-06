На Днепропетровщине столкнулись два грузовика, есть погибший и пострадавшие

Один из находившихся в ГАЗели мужчин скончался на месте. Двух других спасатели деблокировали из смятого авто.

В Днепропетровской области утром в субботу, 6 марта, столкнулись два грузовика. В результате один человек погиб, еще двое - пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что ДТП произошло в 5:52 на участке дороги М-29 Харьков-Симферополь вблизи поселка Губиниха Новомосковского района.

"Произошло столкновение двух грузовых автомобилей Volvo FL7 и ГАЗель. Сотрудниками Службы спасения с помощью аварийно-спасательного оборудования были деблокированы двое пострадавших мужчин, (1998 и 1999 годов рождения) и мужчина без признаков жизни (от полученных травм мужчина, 1956 года рождения, погиб на месте происшествия), которых в результате ДТП зажало в салоне грузового автомобиля ГАЗель", - сообщили в ГСЧС.

Место аварии dsns.gov.ua

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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в аварию. Шесть украинцев погибло, 35 пострадали.