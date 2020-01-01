Два сирийца приплыли в Украину в грузовом прицепе

Иностранцы хотели проехать по территории Украины транзитом на пути в Германию. Каждый из них заплатил за такое "путешествие" по $6 тысяч.

Сейчас мигранты возвращаются на теплоходе в Турцию Госпогранслужба Украины

Двух незаконных мигрантов с паспортами граждан Сирии обнаружили в Черноморском морском порту пограничники Одесского отряда. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 6 марта.

"Иностранцев в Черноморском морском порту заметила обзорная группа между грузовиками на палубе теплохода, который прибыл из Турции. Как выяснилось, нелегалы прятались в одном из прицепов. Только теплоход причалил, безбилетные пассажиры прорезали тент прицепа и пытались пробраться на берег", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что у обоих иностранцев были паспорта граждан Сирии. По их словам, Украину они хотели проехать транзитом на пути в Германию. Каждый из нелегалов заплатил за такое "путешествие" по $6 тысяч.

"Благодаря бдительности украинских пограничников сирийцев вернули в обратное путешествие. Сейчас мигранты возвращаются на теплоходе в Турцию", – добавили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что двум украинцам грозит до 20 лет тюрьмы в США за отмывание денег и киберпреступления.