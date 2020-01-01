На Харьковщине бус слетел в кювет, много пострадавших

Один человек погиб.

Во время аварии в Харьковской области пострадало 8 человек, 1 погиб.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Уточняется, что ДТП произошло утром 9 марта на 633-м км трассы Киев-Харьков-Должанский. Там, близ села Каменка Изюмского района микроавтобус Рено Трафик съехал в кювет и перевернулся.

На место происшествия отправили отделение спасателей на авто САРМ 28-й пожарно-спасательной части. В результате погиб 1 пассажир.

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Пострадало восьмеро, 7 пассажиров и водитель. Всех потерпевших увезли в Изюмскую райбольницу с травмами различной степени тяжести.

Спасателям пришлось вырезать из покореженного буса 1 пострадавшего и тело погибшего. В автомобиле находилось всего 9 человек.

Напомним, ранее мы писали, что на территории комбината в Кривом Роге произошло ДТП.

