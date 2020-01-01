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Кабмин запретил общественный транспорт в "красной зоне"

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Правительство ужесточило карантинные ограничения в зоне максимального карантина.
Транспорт в красной зоне ходить не будет
Транспорт в красной зоне ходить не будет
facebook.com/Kyivpastrans

Кабинет министров Украины запретил работу общественного транспорта в “красной“ зоне карантина. Об этом сообщает Минздрав в своем Telegram-канале “Коронавирус Инфо“.

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Отмечается, что под правительственный запрет попадают, как регулярные, так и нерегулярные пассажирские перевозки.

При этом по-прежнему разрешены перевозки:

  • легковыми автомобилями в количестве 5 человек, считая водителя и не считая детей;
  • служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест и только на условии уведомления полиции;

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    специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении по согласованию с Минздравом и Министерством инфраструктуры;
  • специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Напомним, сейчас в “красной“ зоне карантина находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

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Теги: карантин, общественный транспорт, коронавирус, Кабмин, Минздрав
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