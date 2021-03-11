По данным полиции, мать с двумя детьми жила в сарае без света и тепла.

Под Запорожьем младенец умер в доме без отопления

Под Запорожьем младенец умер в доме без отопления

В городе Каменка-Днепровская Запорожской области пятимесячный мальчик умер в доме, где не было электроснабжения и отопления. Как сообщает пресс-служба полиции, по данному факту открыто уголовное дело. Также у семьи отобрали второго ребенка двух лет и отправили в больницу.

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О трагедии полицейские узнали рано утром 10 марта. При осмотре места происшествия выяснилось, что погибший мальчик жил с 28-летней матерью и двухлетней сестрой в хозяйственной постройке, которую женщина арендовала после переезда из города Энергодар.

“Она нигде не работала, на учете службы по делам детей Каменка-Днепровской территориальной общины не находилась. Проживала семья при отсутствии электроснабжения и отопления, в условиях полной антисанитарии“, - рассказали в полиции.

По словам матери, вернувшись от соседки, с которой они распивали пиво, она накормила младенца, после чего уснула, а проснувшись, обнаружила ребенка мертвым.

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Причину смерти мальчика должна установить судебно-медицинская экспертиза. Судьбу двухлетней девочки будет решать служба по делам детей. В настоящее время малышка находится в местной больнице на медицинском обследовании.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство ребенка) Уголовного кодекса Украины. В полиции обещают уточнить квалификацию события по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, дело стоматолога, избивавшей детей, передано в суд. Медику грозят исправительные работы сроком на 1 год.