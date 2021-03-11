Под Житомиром хозяин убил квартирантку из-за бардака в доме

Мужчина приютил соседскую семью, чей дом сгорел в пожаре, но потом у них возник конфликт.

В селе Высокое Житомирского района мужчина до смерти избил женщину, которая временно проживала у него в гостях. Как сообщили в полиции, причиной конфликта стал беспорядок в доме.

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О госпитализации 45-летней женщины в бессознательном состоянии полицейских уведомили медики 9 марта. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что тяжелые травмы гражданка получили в результате избиения. 10 марта женщина скончалась.

Как выяснили полицейские, за несколько дней до этих событий в доме потерпевшей произошел пожар, дом сгорел. Женщину с мужем временно приютил 34-летний сосед.

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Непосредственной причиной конфликта стал беспорядок в доме, из-за чего хозяин дома разозлился на своих временных квартирантов.

“В момент конфликта дома находилась женщина, которая спала, и хозяин дома, который только что вернулся от соседей после застолья. Кстати, незадолго до этого они оба там находились, а всего их “празднование“ началось еще накануне и продолжалось, по сути, уже несколько дней“, - рассказал начальник Житомирского районного управления полиции Сергей Синявский.

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В итоге между хозяином и женщиной произошел конфликт. Мужчина избил потерпевшую, причинив ей ряд тяжелых травм. Впоследствии они оказались смертельными для женщины.

В настоящее время следствие ведется по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Хозяин дома задержан, ему объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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“Мужчина проживал сам, вся его семья – два брата, сестра и родители, умерли или погибли при различных обстоятельствах, но так или иначе связанных со злоупотреблением алкоголем“, - добавил Сергей Синявский.

За содеянное мужчине грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Напомним, на Сумщине задержали мужчину за убийство сестры. Брат пытался сжечь сестру, чтобы скрыть преступление.