В Донецктеплокоммунэнерго признались, что в области законно отключали газ за долги

Предприятие опубликовало официальную информацию, которой подтверждается законность прекращения поставок топлива.

Донецктеплокоммунэнерго признало, что накопило перед Нафтогазом долги и не платит по счетам.

Об этом стало известно из официальной информации на сайте Донецкоблгаза.

Донецктеплокоммунэнерго признает свои долги перед НАК Нафтогаз Украины и подтверждает, что не платит, - сказано в сообщении.

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Также уточняется, что в связи с задолженностью Донецкоблгаз законно остановил поставки газа – согласно Кодексу Газораспределительного механизма.

Известно, что на минувшей неделе жителям Донецкой области отключили газовое отопление. Нафтогаз остановил поставки топлива в связи с задолженностью предприятия Донецктеплокоммунэнерго.

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Однако где-то спустя сутки газ снова начали поставлять. Постепенно отопление подключают в домах, школах, детсадах, медучреждениях и прочих инфраструктурных объектах.

Против Донецкоблгаза открыто уголовное производство, так как людей оставили без тепла в морозы до -7 градусов. Правоохранители посчитали это самовольными действиями в нарушение норм, принятых Кабмином. В свою очередь, Донецкоблгаз заявил, что выполнял требование Нафтогаза из-за долгов.

Напомним, ранее мы писали, что на Луганщине искусственно завышали тарифы на отопление больниц.

