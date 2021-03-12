В Тернополе нарушителям карантина будут отключать воду и тепло

Городские власти нашли новый способ принуждения бизнеса к соблюдению карантина.

В Тернополе городские власти пригрозили отключением воды, отопления и других коммунальных услуг в учреждениях, где нарушают карантин. В первую очередь это касается увеселительных заведений и ночных клубов. Об этом мэр Сергей Надал сообщил в видеоотчете о ситуации в городе.

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Тернопольский градоначальник отметил, что контролирующие органы регистрируют многочисленные нарушения со стороны частных предприятий.

“Особенно развлекательные заведения, ночные заведения нарушают карантинные требования, чем создают угрозу распространения инфекции“, - подчеркнул Надал.

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Правоохранители уже получили поручение усилить контроль за соблюдением карантинных требований. Однако городские власти со своей стороны тоже решили наказывать нарушителей доступными городу инструментами.

“В случае необходимости, тем заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, будет идти речь об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей“, - сообщил Надал.

Напомним, вчера бизнесмены блокировали дорогу на Буковель, требуя закрыть курорт на карантин. Предприниматели протестуют против работающего горнолыжного курорта во время сложного эпидемпериода.