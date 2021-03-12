Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс грн, – Степанов

Глава Минздрава озвучил новую целевую планку зарплат для украинских медиков.

Минимальная заработная плата медсестры в Украине должна составлять 17 тысяч гривен, врача – 23 тысячи гривен. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на встрече с персоналом Новояворовской райбольницы во Львовской области, сообщает пресс-служба Минздрава.

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“Нет ни одного аргумента, который бы заставил меня прекратить бороться за повышение заработной платы для медиков. Я отстаиваю позицию, что минимальная зарплата врача должна быть 23 тысячи гривен, среднего медицинского персонала – 17 тысяч гривен, младшего – 12 тысяч гривен“, - заявил Степанов.

По словам главы Минздрава, его ведомство уже разработало соответствующий законопроект. Он пообещал сделать все, чтобы этот документ был принят, как можно быстрее.

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При этом Степанов подчеркнул, что для Минздрава реформа системы здравоохранения не является самоцелью. В приоритете – построение новой качественной медицины.

“Я уверен, что все мы хотим иметь реально классную медицину. Поэтому здесь речь не идет о реформировании, мы просто должны создавать новое. А это невозможно без мнения медицинских работников. Поэтому мне важно услышать, что еще нужно изменить, чтобы мы вышли на новый качественный уровень медицинской помощи“, - заявил глава Минздрава в беседе с медиками.

Напомним, Степанов объяснил, почему сорваны темпы вакцинации. Еще в конце прошлой недели в стране должны были делать по десять тысяч прививок в сутки, однако, до сих пор это число не достигало и пяти.