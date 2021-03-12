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Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс грн, – Степанов

Комментариев: 7
Глава Минздрава озвучил новую целевую планку зарплат для украинских медиков.
Степанов встретился с медиками Львовщины
Степанов встретился с медиками Львовщины
moz.gov.ua

Минимальная заработная плата медсестры в Украине должна составлять 17 тысяч гривен, врача – 23 тысячи гривен. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на встрече с персоналом Новояворовской райбольницы во Львовской области, сообщает пресс-служба Минздрава.

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“Нет ни одного аргумента, который бы заставил меня прекратить бороться за повышение заработной платы для медиков. Я отстаиваю позицию, что минимальная зарплата врача должна быть 23 тысячи гривен, среднего медицинского персонала – 17 тысяч гривен, младшего – 12 тысяч гривен“, - заявил Степанов.

По словам главы Минздрава, его ведомство уже разработало соответствующий законопроект. Он пообещал сделать все, чтобы этот документ был принят, как можно быстрее.

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При этом Степанов подчеркнул, что для Минздрава реформа системы здравоохранения не является самоцелью. В приоритете – построение новой качественной медицины.

“Я уверен, что все мы хотим иметь реально классную медицину. Поэтому здесь речь не идет о реформировании, мы просто должны создавать новое. А это невозможно без мнения медицинских работников. Поэтому мне важно услышать, что еще нужно изменить, чтобы мы вышли на новый качественный уровень медицинской помощи“, - заявил глава Минздрава в беседе с медиками.

Напомним, Степанов объяснил, почему сорваны темпы вакцинации. Еще в конце прошлой недели в стране должны были делать по десять тысяч прививок в сутки, однако, до сих пор это число не достигало и пяти.

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Теги: Степанов, Минздрав, медики, зарплата
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Комментариев (7)
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МонстрикC    12.03.2021, 15:07
Оценка:  0
МонстрикC
А работников реанимации?Там идёт самый накал борьбы,круглосуточный,за жизнь больного.Даже без ковида там любую свободную минуту занимаются стерилизацией,обработкой,вымывани ем каждого см помещения.От стен до потолка.Каждая смена.Медицинские сёстры.Не санитарки.
МаксимУм    12.03.2021, 14:55
Оценка:  +2
МаксимУм
Повторяет как мантру... А всего то нужно запретить офшоры коломойского, ахметова, порошенко и заставить их платить налоги в Украине... 2 бюджета Украины выводятся ежегодно в офшоры, меньше половины возвращается обратно под видом инвестиций, которые не облагаются налогом... Хорошая схема)))
SAId    12.03.2021, 14:55
Оценка:  +1
SAId
а чиновники перестать воровать а судьям перестать быть продажными а клоунам паясничать только в цырке...
Брюква_и_Клюква    12.03.2021, 14:50
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Кто мешает, Степашка? Ах, да, Велике крадівництво!
o--solo    12.03.2021, 14:45
Оценка:  +1
o--solo
Ха-ха-ха
BладимирИльич    12.03.2021, 14:41
Оценка:  -23
BладимирИльич
Минимальная зарплата у всех должна быть 23000 гривен,а не только у врачей.
SAId    12.03.2021, 14:58
Оценка:  +1
SAId
низзьзя ...чего доброго отьедятся думать начнут ящик смотреть перестанут...
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