В Крыму пьяный житель Подмосковья растрощил могилы советских воинов

Вандала вычислили, проводится проверка.

В Армянске на территории аннексированного Крыма пострадали памятные плиты на могилах советским воинам.

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Об этом сообщает Depo.Крым со ссылкой на Следком России.

Уточняется, что речь идет о группе братских могил с фамилиями военных в границах мемориала. Там захоронены советские солдаты, погибшие в 1941/44, а также в 1946 г. Две плиты оказались разбиты вдребезги, еще несколько повреждены.

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Следствие выяснило, что акт вандализма совершил 23-летний житель Чехова, что в России под Москвой. Он приехал в гости к родственникам, признался правоохранителям, что был пьян.

По факту совершенных действий проводится проверка на наличие признаков уничтожения или повреждения мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Решение будет принято по итогам следственных действий.

Личность вандала установлена krym.depo.ua

Напомним, ранее мы писали, что Чубаров высказал замечания насчет стратегии деоккупации Крыма.

