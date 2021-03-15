Стефанчук рассказал, когда в Украине могут отменить перевод часов
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, когда в Украине могут отменить перевод часов. Политик также выразил благодарность депутатам за поддержку соответствующего документа. Подробности прозвучали на заседании парламентского согласительного совета.
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Так, в ходе заседания Стефанчук выразил надежду, что Рада отменит перевод часов уже на текущей неделе во втором чтении.
“Очень благодарен за поддержку законопроекта о расчете времени в Украине. Очень надеюсь, что на этой неделе сможем его принять в целом. И спасибо всем за конструктивные предложения“, – сказал он.
Стоит отметить, что Рада уже голосовала за документ в начале марта, приняв его за основу.
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Сам вице-спикер парламента объяснял, что отмена перевода часов также поможет противостоять российской агрессии. Если в Украине будет закреплено единое киевское время, это должно укрепить оборонные позиции и способствовать реинтеграции временно оккупированных территорий.
Ранее в “Слуге народа“ также прогнозировали, что Рада отменит перевод часов 19 марта, в рамках второго чтения.