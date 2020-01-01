"Как в ноябре": главврач больницы Днепра рассказал о ситуации с COVID

В больнице имени Мечникова заняты все места для больных с COVID-19.

В Днепровской областной больнице имени Мечникова на данный момент заняты все места для больных с COVID-19. Об этом рассказал главврач больницы Сергей Рыженко, сообщает “Гордон“.

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“Количество больных такое же, как было в ноябре, когда был самый большой подъем. Каждый день мы принимаем десяток тяжелых пациентов, которые идут из приемной прямо в реанимационное отделение“, - сказал Рыженко.

По его словам, в реанимации в больнице имени Мечникова сейчас находятся 22 больных с коронавирусом. В медучреждение ежедневно поступают больные с тяжелой формой пневмонии.

Рыженко рассказал, что среди молодых людей с коронавирусом в основном погибают те, кто имеет вирусные или хронические заболевания (например, диабет). Пожилые люди чаще погибают из-за осложнений, вызванных коронавирусом (тромбозы, инсульты, инфаркты).

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Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 15 марта 2021 года было подтверждено 1 467 548 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 226 007 человек, а 28 433 - умерли. Продолжали болеть 213 108 человек.