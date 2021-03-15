Под Днепром двое “мотобандитов” взорвали и опустошили банкомат
Инцидент произошел в городе Подгородное на Днепропетровщине, там подорвали банкомат Ощадбанка.
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Об этом сообщает Днепр оперативный со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что двое злоумышленников подъехали на мотоцикле и мотороллере к банкомату на ул. Центральной. Местная жительница услышала, что что-то разбилось, потом видела, как грабители отъезжали.
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Женщина вышла на улицу и увидела раскуроченный банкомат, в котором целым остался только экран дисплея. Оказалось, что его взорвали и унесли деньги. Также взрывной волной выбило окно в расположенном там Доме быта.
Полиция объявила план Перехват, грабителей ищут. Как выглядели злоумышленники, очевидец точно не рассмотрела, запомнила, что они были в темной одежде с большой сумкой или рюкзаком.
Напомним, ранее мы писали, что на Николаевщине перекрыли дорогу из-за фейковой взрывчатки.