Под Днепром двое “мотобандитов” взорвали и опустошили банкомат

Грабителей объявили в розыск.

Также взрыв повредил окно в Доме быта Информатор

Инцидент произошел в городе Подгородное на Днепропетровщине, там подорвали банкомат Ощадбанка.

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Об этом сообщает Днепр оперативный со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что двое злоумышленников подъехали на мотоцикле и мотороллере к банкомату на ул. Центральной. Местная жительница услышала, что что-то разбилось, потом видела, как грабители отъезжали.

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Женщина вышла на улицу и увидела раскуроченный банкомат, в котором целым остался только экран дисплея. Оказалось, что его взорвали и унесли деньги. Также взрывной волной выбило окно в расположенном там Доме быта.

Полиция объявила план Перехват, грабителей ищут. Как выглядели злоумышленники, очевидец точно не рассмотрела, запомнила, что они были в темной одежде с большой сумкой или рюкзаком.

Напомним, ранее мы писали, что на Николаевщине перекрыли дорогу из-за фейковой взрывчатки.

