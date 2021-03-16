Степанов заявил, что сделал COVID-прививку и себе, и родителям

Глава Минздрава уверяет, что вакцина AstraZeneca безопасна.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сделал прививку от коронавируса не только себе, а и родителям.

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Об этом он заявил в эфире передачи Свобода слова на ICTV.

Такое заявление глава МОЗ сделал, чтобы подтвердить безопасность препарата AstraZeneca/Covishield.

Я человек, который привил этой вакциной маму и отца. Какое еще нужно доказательство того, что она абсолютно безопасна, - отметил Максим Степанов.

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Также министр уточнил, что Украина не планирует останавливать процесс вакцинации данным препаратом, как это сделал ряд европейских государств. Он подчеркнул, что для этого нет медицинских предпосылок.

Известно, что комитет безопасности Евроагентства по лекарственным средствам рассмотрит вопрос относительно AstraZeneca. Ранее была информация, что препарат увеличивает риск образования тромбов, но ученые ее не подтвердили.

Напомним, ранее мы писали, что в МОЗ назвали условие введения локдауна в Украине.

