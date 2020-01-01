В Николаеве ухудшилась ситуация с СOVID, усилен карантин

Город может попасть в "красную" зону карантина.

В Николаеве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом приняли решение ужесточить карантин. Жесткие карантинные ограничения в этом городе будут действовать с 24 марта по 4 апреля, сообщил в Facebook глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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По его словам, ситуация с коронавирусом в Николаеве “очень плохая“. В городе уже превышен показатель по уровню госпитализаций больных. В ближайшие дни может быть превышен уровень заполненности коек для больных с коронавирусом, и после этого введут “красную“ зону карантина.

Для того, чтобы избежать попадания в “красную“ зону карантина, в Николаеве решили ужесточить существующие карантинные ограничения. В частности, закроют все учреждения культуры, ТРЦ, а также запретят проведение массовых мероприятий и присутствие зрителей на стадионах.

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Напомним, что вчера, 20 марта, в Николаевской области зарегистрировали 353 новых случая коронавируса, а всего с момента начала пандемии – более 48 тысяч случаев.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 21 марта 2021 года было подтверждено 1 546 363 случая СOVID-19. Выздоровели 1 257 849 человек, а 29 941 – умерли.