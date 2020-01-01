Нужно найти баланс между экономикой и заболеваемостью COVID-19, рассказал Максим Степанов.

В Минздраве рассказали, введут ли локдаун во всей Украине Кадр из видео

В Украине пока не планируют вводить жесткий локдаун во всех регионах. О намерениях властей рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала “1+1“.

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Так, по словам министра, необходимо найти баланс. Полный общенациональный локдаун власти пока вводить не будут.

“Будем идти по регионам. То есть мы вводим регион. Условно говоря, сейчас мы ввели Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, я думаю, через несколько дней уже выйдет из красного уровня“, – сказал он.

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Степанов также объяснил, что украинские власти всегда стараются находить такие решения, чтобы в стране не распространялся коронавирус, но в это же время не останавливалась экономика.

“То есть сейчас мы введем локдаун, такой, как во Франции, с комендантским часом и все остальное. А что дальше? Что дальше будем делать?“, – подытожил он.

Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил плановые госпитализации при карантине.