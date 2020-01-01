Подросток на машине без документов насмерть сбил пешехода и сбежал

Жертвой несовершеннолетнего водителя без прав стал тоже подросток.

У водителя не было ни прав, ни документов на машину lv.npu.gov.ua

Полицейские вручили подозрение несовершеннолетнему жителю Стрыйского района, который, по версии следствия, сбил пешехода и скрылся с места ДТП. В результате наезда, потерпевший скончался, информирует пресс-служба львовской полиции.

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Смертельная авария произошла поздно вечером 28 ноября прошлого года. Не имеющий водительских прав 17-летний парень за рулем Ford Escort возле села Рычагов Николаевского района Львовщины грубо нарушил ПДД и, выехав на полосу встречного движения, сбил 16-летнего пешехода.

От полученных травм подросток скончался на месте происшествия. В то же время водитель поспешил скрыться с места происшествия.

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Полицейские обнаружили автомобиль, сбивший пешехода, в пяти километрах от места происшествия. Также удалось выяснить, что машину вел 17-летний подросток без прав, а сама машина не имела регистрационных документов.

Сейчас следователи сообщили водителю о подозрении по ч.2 ст.286 (Нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Николаевской области двое несовершеннолетних погибли в ДТП. Шестнадцатилетний водитель и пассажир одной из машин скончались, а военные из второго авто, участвовавшего в ДТП, были госпитализированы.