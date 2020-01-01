Мэр Днепра Филатов вакцинировался от коронавируса

Днепропетровская область входит в "оранжевую" зону карантина.

Мэр г.Днепр Борис Филатов сегодня, 24 марта, вакцинировался от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Как я и обещал, сегодня сделал публичную вакцинацию“, - сообщил Филатов.

При этом Филатов обратил внимание на то, что в Украине “достаточно“ высокий процент отказа от вакцинации, даже среди медиков. По его словам, большое количество украинцев хотят вакцинироваться, но не могут.

Мэр Днепра также обратил внимание на то, что учителя стоят в очереди и, в отличие от медработников, не переживают, что вакцина “какая-то не такая“. Эту ситуацию он назвал “странной“.

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Напомним, что Днепропетровская область сейчас входит в “оранжевую“ зону карантина. За минувшие сутки, 23 марта, там выявили 785 новых случаев коронавируса. Выздоровели 403 человека, а 10 – умерли.

Ранее сообщалось, что в Украине вчера, 23 марта, привили от коронавируса 15 097 человек. Всего с начала вакцинации в нашей стране прививки сделали 137 026 человек.