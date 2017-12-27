В Индийском океане спасли поляка, который дрейфовал семь месяцев

Мужчина дрейфовал по Индийскому океану на сломанной шлюпке в компании кошки.

У берегов французского острова Реюньон спасли польского путешественника, который утверждает, что семь месяцев дрейфовал по Индийскому океану на шлюпке. Об этом сообщает Лента.ru со ссылкой на издание The Local.

Береговая охрана острова получила сообщение о шлюпке, которую заметили с яхты, и направила на нее бригаду реагирования. На шлюпке были обнаружены 54-летний истощенный мужчина вместе с кошкой, который заявил, что его зовут Збигнев Рекет.

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Он рассказал, что родился в Польше, но получил американскую грин-карту и перебрался в США. В 2014 году он поехал в Индию, чтобы купить большую шлюпку, предназначенную для круизных лайнеров.

Со слов мужчины, после покупки шлюпки он начал ее оборудовать, одна за это время срок грин-карты закончился, потому он не мог вернуться в Соединенные Штаты и решил плыть в Индонезию.

По пути к указанной точке, судно потеряло мачту, и ее понесло в противоположном направлении. Ренет пересек Индийский океан и достиг Коморских островов, которые располагаются между Африкой и Мадагаскаром, где он провел два года.

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Ему удалось связаться с посольством Польши в Кении, но там отказали в репатриации и выдали 150 евро. По словам Ренета, 20 мая он погрузил на шлюпку месячный запас китайской лапши, взял кошку по кличке Самира и снова вышел в море с курсом на город Дурбан на восточном побережье ЮАР.

Во время плавания у шлюпки сломался мотор, и потеряв управление ее понесло в сторону Сомали, затем она повернула к Мальдивам, а оттуда взяла курс на Индонезию. “Несколько раз я видел сушу, но мне не удавалось туда вырулить. Корабли тоже замечал, но у радиостанции села батарея“, - рассказал Рекет.

В итоге, шлюпка дрейфовала семь месяцев. Все это время мужчина питался запасенной лапшой и рыбой, которую ловил в море.

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У путешественника были обнаружены при себе паспорт Польши, грин-карта и разрешение на проживание на Коморских островах. Спасенный поляк заявил, что хочет остаться на Реюньоне и найти роботу, чтобы начать нормальную жизнь.

Напомним, 27 октября десантный корабль ВМС США USS Ashland спас двух американок, которые пять месяцев дрейфовали на яхте в Тихом океане. Ранее 8 августа российские пограничники спасли гражданина Украины, который заснул на надувном батуте в Херсонской области и был отнесен течением в открытое море к берегам Крыма.

Позднее спасенный рассказал, как получилось, что он три дня провел в море на батуте. Через некоторое время у юноши диагностировали психическое расстройство и он был отправлен в психбольницу.