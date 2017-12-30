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Атака на российскую авиабазу: появились фото последствий

Комментариев: 12
Сообщается об обстреле 13 единиц авиатехники.
В Сети появились фото поврежденных самолетов
В Сети появились фото поврежденных самолетов
vk.com/roman_saponkov

Российский военный журналист Роман Сапоньков опубликовал на своей странице Вконтакте, несколько фотографий из, как он утверждает,  российской авиабазы в Хмеймим.

По его словам пострадало 13 единиц техники.

vk.com/roman_saponkov

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“Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8. Два Су-24 и Су-35С ввели в действие“, - говорится в сообщении Сапонькова.

 

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Ранее в Минобороны РФ заявили, что информация об уничтожении самолетов - фейк. Хотя смерть двух военных в ведомстве признали.
 

А экс-министр экономики России Андрей Нечаев сообщил, что совокупная стоимость якобы уничтоженных 31 декабря в Сирии самолетов равна годовому бюджету Республики Калмыкия.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: авиация, Сирия, обстрел, самолеты, авиабаза, российские военные
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Комментариев (11)
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Древний_Язычник    04.01.2018, 21:15
Оценка:  +2
Древний_Язычник
Мало конечно, но и то дело лайк
sansantral    04.01.2018, 20:34
Оценка:  -3
sansantral
досрочно закончить службу семь самолетов. А то мало складов взлетало безо всякой войны. В итоге сунули "утку" про обстрел, которую сейчас и разоблачают. Прикрывая этой дезой и этим разоблачением оголтелый бардак. Спалили склад по пьянке, вместе с самолётами.
ЧорнийПесець    04.01.2018, 20:34
Оценка:  +2
ЧорнийПесець
Вифсьоврьоті!
sansantral    04.01.2018, 20:34
Оценка:  -3
sansantral
Был обстрел или нет - вопрос интересный. Боевики молчат о нем потому, что его и вправду не было. Но вот склад с боеприпасами спалить могли. Только не боевики, а свои же. Тем более, новый год, победа, все дела, ордена-медали обмывали. Вот склад и мог взлететь - а с ним и досрочно закончить службу сем
Валентин_64    04.01.2018, 20:20
Оценка:  0
Валентин_64
Начинает вырисовываться реальность: повреждения есть, степень повреждений, естественно, разная, где легкая, где не очень.
Надо принимать во внимание, что это расейский военный журналист, доверие к его словам стремится к нулю, коэффициенты корреляции очень большие.
сергей11    04.01.2018, 20:30
Оценка:  +3
сергей11
Плюс учтите военную цензуру. Что разрешили, то и публикует. Остальное ещё хуже. Как бы это произошло не от сирийских шахтёров, а от раздолбайства перепившегося персонала базы. Потому и молчали 3 дня.
Валентин_64    04.01.2018, 20:40
Оценка:  +3
Валентин_64
"Что разрешили, то и публикует."
100%, без капли сомнений
Колишній-східняк    04.01.2018, 19:54
Оценка:  +7
Колишній-східняк
Им легче перенести и признать гибель людей, чем повреждение самолётов.
сергей11    04.01.2018, 19:44
Оценка:  +3
сергей11
С победой, рус ня!
Yzenykkrasavchik    04.01.2018, 19:42
Оценка:  -4
Yzenykkrasavchik
Всего одно фото?
сергей11    04.01.2018, 19:48
Оценка:  +3
сергей11
Типа - один раз - не 3,14..рас??
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