Атака на российскую авиабазу: появились фото последствий
Сообщается об обстреле 13 единиц авиатехники.
Российский военный журналист Роман Сапоньков опубликовал на своей странице Вконтакте, несколько фотографий из, как он утверждает, российской авиабазы в Хмеймим.
По его словам пострадало 13 единиц техники.
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“Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 разведчик, один Ми-8. Два Су-24 и Су-35С ввели в действие“, - говорится в сообщении Сапонькова.
Читай также: В Сирии упал российский вертолет Ми-24, есть жертвыРанее в Минобороны РФ заявили, что информация об уничтожении самолетов - фейк. Хотя смерть двух военных в ведомстве признали.
А экс-министр экономики России Андрей Нечаев сообщил, что совокупная стоимость якобы уничтоженных 31 декабря в Сирии самолетов равна годовому бюджету Республики Калмыкия.
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Надо принимать во внимание, что это расейский военный журналист, доверие к его словам стремится к нулю, коэффициенты корреляции очень большие.
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