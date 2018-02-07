Волк в неравной схватке с охотниками погиб.

В Сети появилось видео, как в Казахстане охотники подстрелили волка, а тот напал на своих врагов.

На видео трое мужчин по завершении охоты захотели сделать фото со своей добычей. Волк лежал в снегу без движений с кровавой раной на шее. Когда один из охотников пнул зверя ногой, тот резко вскочил и напал на человека.

Автор видео не стал прерывать съемку. Он положил телефон в карман, чтобы помочь своему товарищу.

Волк притворился мертвым и напал на охотников 0:00 / 00:52

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Сообщается, что ни один из мужчин не пострадал. Волк погиб - то ли он полученных ранее пуль, то ли охотник успел применять холодное оружие.

В комментариях к видео большинство пользователей осуждают охотников - кроме, собственно, других охотников.

Ранее канадец Дэн Найстедт запечатлел на видео битву волка и лося на озере в Северном Онтарио.