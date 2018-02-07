Переключиться на мобильную версию

Волк притворился мертвым и напал на охотников

Комментариев: 2
Волк в неравной схватке с охотниками погиб.
Волк против охотников
Волк против охотников
скриншот

В Сети появилось видео, как в Казахстане охотники подстрелили волка, а тот напал на своих врагов.

На видео трое мужчин по завершении охоты захотели сделать фото со своей добычей. Волк лежал в снегу без движений с кровавой раной на шее. Когда один из охотников пнул зверя ногой, тот резко вскочил и напал на человека.

Автор видео не стал прерывать съемку. Он положил телефон в карман, чтобы помочь своему товарищу.

Волк притворился мертвым и напал на охотников
0:00 / 00:52

Читай также: В селах Житомирской области орудуют стаи волков

Сообщается, что ни один из мужчин не пострадал. Волк погиб - то ли он полученных ранее пуль, то ли охотник успел применять холодное оружие.

В комментариях к видео большинство пользователей осуждают охотников - кроме, собственно, других охотников.

Ранее канадец Дэн Найстедт запечатлел на видео битву волка и лося на озере в Северном Онтарио.

Поделись:
Теги: волк, животные, Казахстан, нападение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Чекбокс    07.02.2018, 15:22
Оценка:  +5
Чекбокс
С каких пор у нас стали разрешены публикации сцен насилия, в частности над животными ?
    07.02.2018, 16:28
Оценка:  -3
С Майдана....сцены насилия теперь обыденная вещь
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь