Крушение Ан-148 в России: названы основные версии авиакатастрофы

Специалисты не обнаружили на обломках следов взрывчатки, что версия теракта не является основной.

Следственный комитет РФ рассматривает несколько версий крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области. Основные — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера.

Об этом сообщается на официальном сайте СКР.

Эксперты установили, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало. Специалисты научно-исследовательского института ФСБ также не обнаружили на обломках следов взрывчатки.

“Радиус разброса фрагментов самолета составляет не менее километра. Криминалисты приступили к осмотру с применением новейшей криминалистической техники, с учетом большой площади для осмотра с воздуха используется квадрокоптер“, — говорится в сообщении российского Следственного комитета.

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Также проверяют эксплуатационную документации компании Саратовские авиалинии, которой принадлежал этот борт. Следователи допрашивают сотрудников авиакомпании и аэропорта Домодедово. Известно, что самолет имел сертификат летной годности сроком до 1 июня. Об этом сообщили в Саратовской транспортной прокуратуре.

Напомним, Ан-148 рейса 703 Москва - Орск разбился спустя четыре минуты после взлета. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли. В МЧС РФ официально опровергли сообщения СМИ о том, что рядом с самолетом нашли обломки вертолета.