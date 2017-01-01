Санкции заставят РФ пойти на уступки по миротворцам – экс-генсек НАТО

Бывший генсек НАТО считает, что санкциями можно заставить Россию проявить гибкость в вопросе миротворческой миссии ООН на Донбассе.

С помощью санкций можно заставить Россию проявить гибкость в вопросе миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом во время Мюнхенской конференции заявил бывший генеральный секретарь НАТО, советник президента Украины Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен, передает Укринформ

"Очень важно сохранять давление на Россию. Американское решение ужесточить санкции, передать оружие Украине увеличило давление на Россию, и нам надо сохранить его, чтобы заставить россиян действительно продвинуться, в том числе и в вопросе миротворческой миссии", – сказал он.

По мнению Расмуссена, сначала Украина и Россия должны прийти к согласию по составу миротворческой силы.

"Я бы, конечно, хотел бы видеть в ее в составе членов НАТО, но Россия, очевидно, будет против. Поэтому мы советуем, чтобы, например, Финляндия, Швеция, Австрия сделали свой вклад", – подчеркнул политик.

В то же время экс-генсек НАТО сомневается, что будет какое-то развитие событий до тех пор, пока в России не пройдут президентские выборы.





Украине нужно 20 тысяч миротворцев ООН – доклад "Я сомневаюсь, что будет какое-то развитие событий до тех пор, пока в России не пройдут президентские выборы. Пока предложение, с которым два месяца назад выступил Путин с очень маленькой миссией и без сильного мандата, не приведет к решению вопроса на востоке Украины", – отметил Расмуссен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet