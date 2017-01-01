В Израиле садовник нашел средневековый перстень, убирая сорняки
В Израиле в сельскохозяйственной общине Йогев садовник во время уборки сорняков нашел средневековый перстень с изображением святого Николая.
Об этом сообщает издание Times of Israel.
Свою находку мужчина опубликовал на своей странице в Facebook, после чего ему порекомендовали обратиться в Управление древностей Израиля.
Перстень с печатью исследовали археологи и пришли к выводу, что артефакт датируется XII-XV веками и мог потерять паломник, посещавший Назарет или Галилейское море.
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Эксперт по византийской археологии доктор Яна Чехановец объяснила, что несмотря на то, что в XII-XV Палестина находилась под властью мусульман, в эти края, где был найден перстень, добирались христиане.
Артефакт был найден недалеко от Легио, бывшего римского форта, где был расквартирован VI легион. Это был оживленный путь, по которому двигались торговцы и солдаты, начиная с античных времен. Вероятно, этой дорогой ходили и христианские паломники, направлявшиеся к горе Фавор, в Назарет и вокруг Киннеретского озера.
По мнению археологов, кто-то из паломников потерял перстень по пути к святым местам.
Напомним, 22 февраля в Мексике нашли 198 древних артефактов и останков живых существ внутри подводной пещеры Сак-Актун. Ранее 4 января в Египте ученые нашли на одной из древних мумий список покупок.