В Израиле садовник нашел средневековый перстень, убирая сорняки

Найденный перстень предположительно с изображением святого Николая датируется XII-XV веками.

Артефакт был найден недалеко от бывшего римского форта timesofisrael.com

В Израиле в сельскохозяйственной общине Йогев садовник во время уборки сорняков нашел средневековый перстень с изображением святого Николая.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Свою находку мужчина опубликовал на своей странице в Facebook, после чего ему порекомендовали обратиться в Управление древностей Израиля.

Перстень мог потерять паломник timesofisrael.com

Перстень с печатью исследовали археологи и пришли к выводу, что артефакт датируется XII-XV веками и мог потерять паломник, посещавший Назарет или Галилейское море.

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Эксперт по византийской археологии доктор Яна Чехановец объяснила, что несмотря на то, что в XII-XV Палестина находилась под властью мусульман, в эти края, где был найден перстень, добирались христиане.

Артефакт был найден недалеко от Легио, бывшего римского форта, где был расквартирован VI легион. Это был оживленный путь, по которому двигались торговцы и солдаты, начиная с античных времен. Вероятно, этой дорогой ходили и христианские паломники, направлявшиеся к горе Фавор, в Назарет и вокруг Киннеретского озера.

По мнению археологов, кто-то из паломников потерял перстень по пути к святым местам.

Напомним, 22 февраля в Мексике нашли 198 древних артефактов и останков живых существ внутри подводной пещеры Сак-Актун. Ранее 4 января в Египте ученые нашли на одной из древних мумий список покупок.