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В Бразилии ограбили самолет за 6 минут на $5 млн наличными

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Грузовой самолет авиакомпании Lufthansa должен был вылететь в швейцарский Цюрих.
Пятеро вооруженных грабителей проникли под видом службы охраны
Пятеро вооруженных грабителей проникли под видом службы охраны
lufthansa.com

В бразильском городе Сан-Паоло в грузовом терминале аэропорта Виракопус неизвестные вынесли из грузового самолета авиакомпании Lufthansa $5 миллионов наличными за 6 минут. 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на газету Folha de S.Paulo.

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В полиции сообщают, что пятеро грабителей проникли на территорию аэропорта, наклеив на автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности, и угрожая охране оружием, вынесли из авиалайнера наличные.

В издании отмечают, что грузовой самолет должен был вылететь из Бразилии в швейцарский Цюрих. Грабителям понадобилось всего 6 минут на осуществление плана.

Деньги перевозились под контролем компании Brink's - транспортного оператора, специализирующегося на доставке ценностей. Информации о пострадавших или раненых нет.

Напомним, 5 марта в Исландии из нескольких дата-центров похитили около 600 компьютеров, предназначенных для майнинга биткоина. Ранее 16 февраля французская виолончелистка Офелия Гайяр обратилась в полицию после того, как в пригороде Парижа грабитель отнял у нее виолончель XVIII века.

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Теги: Бразилия, Сан-Паоло, самолет, Lufthansa, ограбление
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