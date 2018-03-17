Россия высылает 23 британских дипломатов

Россия отзывает согласие на открытие и функционирование Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в РФ прекращается его деятельность, сообщили в МИД РФ.

МИД РФ отозвал согласие на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге mid.ru

Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве. Об этом в субботу, 17 марта, сообщили в МИД РФ.

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Отмечается, что дипломатов Британии вышлют из России в недельный срок.

Также в МИД заявили, что РФ отзывает согласие на открытие и функционирование Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в РФ прекращается его деятельность.

“Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой“, - отметили в российском МИД.

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В ведомстве уточнили, что в МИД РФ был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Ему передали соответствующую ноту “в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в Солсбери“.

Ранее сообщалось, что Британия высылает 23 российских дипломатов из страны из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, в котором подозревают Россию. Москва отрицает свою причастность и выдвигает другие версии отравления.