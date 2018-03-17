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Россия высылает 23 британских дипломатов

Комментариев: 4
Россия отзывает согласие на открытие и функционирование Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге. В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в РФ прекращается его деятельность, сообщили в МИД РФ.
МИД РФ отозвал согласие на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге
МИД РФ отозвал согласие на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге
mid.ru

Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве. Об этом в субботу, 17 марта, сообщили в МИД РФ. 

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Отмечается, что дипломатов Британии вышлют из России в недельный срок.

Также в МИД заявили, что РФ отзывает согласие на открытие и функционирование Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в РФ прекращается его деятельность. 

“Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой“, - отметили в российском МИД.

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В ведомстве уточнили, что в МИД РФ был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Ему передали соответствующую ноту “в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в Солсбери“.

Ранее сообщалось, что Британия высылает 23 российских дипломатов из страны из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля, в котором подозревают Россию. Москва отрицает свою причастность и выдвигает другие версии отравления.

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Теги: Россия, Дипломаты, МИД РФ, Великобритания, дипломатические отношения, нон грата
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Комментариев (4)
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arpsash    17.03.2018, 11:33
Оценка:  -2
arpsash
теперь британия вышлет 23 росийских олигарха,с замораживанием всех их щетов!
Бувший_східняк    17.03.2018, 11:25
Оценка:  -2
Бувший_східняк
Так лучше сразу 24 или 25. 23 - слишком простое число.
u_r_all_losers    17.03.2018, 11:30
Оценка:  +2
u_r_all_losers
неужели не понятно откуда это число , Британия выслала 23 , поэтому РФ выслала 23
doc1    17.03.2018, 11:35
Оценка:  -2
doc1
так расиссия обещала очень жесткие меры... и где они?
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