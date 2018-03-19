Польша намерена выслать дипломатов РФ - СМИ

Решение о высылке российских дипломатов откладывали до получения результатов выборов президента в России.

Польша может выслать из страны дипломатов РФ из солидарности с Великобританией, которая выслала из страны 23 российских дипломата и прекратила все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польское издание Gazeta Prawna.

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Власти Польши рассматривают возможность введения санкций против России в связи с делом экс-шпиона Скрипаля. Кроме высылки дипломатов, Польша может ввести и другие санкции, направленные против российской экономической деятельности и окружения Владимира Путина.

Обсуждение введения санкций продолжается с прошлой недели, но решение откладывали до результатов выборов в РФ.

Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий общался на эту тему с британской премьером Терезой Мэй. Дело отравления бывшего шпиона будет также в центре сегодняшних переговоров Моравецкого и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в понедельник посещает Варшаву.

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Решение о санкциях будет зависеть и от сегодняшней встречи министров иностранных дел в Брюсселе. С точки зрения польского правительства, лучшим сценарием является совместные действия против РФ на уровне ЕС. Впрочем, Польша готова отреагировать и самостоятельными санкциями против России.

Напоминаем, что выборы президента РФ, в том числе и на оккупированной территории Крыма, прошли вчера, 18 марта. По данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин набрал 76,66%, что является его рекордом за все время участия в президентских выборах.

Как сообщалось 18 марта, МИД Британии обвинил Россию в тайной разработке газа Новичок.