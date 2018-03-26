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В России обещают выслать 60 дипломатов США

Комментариев: 3
В Совфеде пообещали, что ответ России на высылку из Соединенных Штатов 60 российских дипломатов, будет "симметричным".
Россия обещает "зеркальный" ответ США
Россия обещает "зеркальный" ответ США

В ответ на действия США Россия вышлет не менее 60 сотрудников американской дипмиссии. Об этом в понедельник, 26 марта, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

“Понятно, что решение будет принимать политическое руководство страны, но понятно, что меры будут зеркальными, коснутся того же числа сотрудников, так как численность наших дипмиссий одинакова. Так что в ответ такой “подарок“ США получат“, - сказал Джабаров.

Он также заявил, что, решение о высылке российских дипломатов было принято президентом Дональдом Трампом под “сильнейшим“ давлением американского истеблишмента.

“Он подвергся крайне жесткой критике из-за того, что все же поздравил Владимира Путина с переизбранием, а также что вёл подготовку к встрече с президентом России, к саммиту - в результате, ему пришлось принять это решение о высылке, чтобы доказать, что он не друг России“, - заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что США высылают 60 российских дипломатов и закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по “делу Скрипаля“.

Кроме США, о высылке российский дипломатов 26 март заявили 14 стран ЕС. Не осталась в стороне и Украина - Киев высылает 13 дипломатов РФ.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, Россия-США, США, Дипломатия, санкции, Сергей Скрипаль
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Комментариев (3)
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KazakKiev    26.03.2018, 18:51
Оценка:  +1
KazakKiev
вышли вышли меня полностью
weightless    26.03.2018, 18:12
Оценка:  +9
weightless
Это называется
"назло бабушке отморожу себе уши"
Upssss    26.03.2018, 17:58
Оценка:  +9
Upssss
Клоуны отсылайте побольше а затем стойте в километровых очередях что бы получить американскую визу...
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