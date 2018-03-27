Следком назвал вероятную причину пожара в ТРЦ Кемерова

В Следкоме подтвердили, что многие двери были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что основной версией причины пожара в ТРЦ Зимняя вишня является короткое замыкание.

Об этом он доложил президенту РФ Владимиру Путину, который приехал в Кемерово, передает ТАСС.

“Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня“, - отметил он, он подчеркнув, что окончательный ответ даст экспертиза.

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Бастрыкин подчеркнул, что следствие уже задержало пятерых человек по уголовному делу, возбужденному в связи с пожаром. Он добавил, что сигнализация в торговом центре не работала, а охранник, по необъяснимым причинам, не стал включать тревожную кнопку после возгорания.

“То есть система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала“, - констатировал глава СК. Кроме того, многие двери были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками.

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“Основной состав персонала сбежал. Бросил на произвол детей и родителей. Те работники, которые должны отвечать за безопасность, за организацию эвакуации - они все первые разбежались. Там нет практически потерь со стороны штата торгового центра“, - возмутился Бастрыкин, добавив, что что пожарная сигнализация не работала еще с 19 марта, но каких-либо мер руководством не принималось.

Напомним, 27 марта городе Кемерово несколько тысяч жителей вышли на центральную площадь перед зданием областной администрации с требованием отставки местных властей, в частности губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Позднее, президент Путин провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре.