Следком назвал вероятную причину пожара в ТРЦ Кемерова
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что основной версией причины пожара в ТРЦ Зимняя вишня является короткое замыкание.
Об этом он доложил президенту РФ Владимиру Путину, который приехал в Кемерово, передает ТАСС.
“Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня“, - отметил он, он подчеркнув, что окончательный ответ даст экспертиза.
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Бастрыкин подчеркнул, что следствие уже задержало пятерых человек по уголовному делу, возбужденному в связи с пожаром. Он добавил, что сигнализация в торговом центре не работала, а охранник, по необъяснимым причинам, не стал включать тревожную кнопку после возгорания.
“То есть система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала“, - констатировал глава СК. Кроме того, многие двери были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками.
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“Основной состав персонала сбежал. Бросил на произвол детей и родителей. Те работники, которые должны отвечать за безопасность, за организацию эвакуации - они все первые разбежались. Там нет практически потерь со стороны штата торгового центра“, - возмутился Бастрыкин, добавив, что что пожарная сигнализация не работала еще с 19 марта, но каких-либо мер руководством не принималось.
Напомним, 27 марта городе Кемерово несколько тысяч жителей вышли на центральную площадь перед зданием областной администрации с требованием отставки местных властей, в частности губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Позднее, президент Путин провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре.
Меня всегда умиляли эти "планы эвакуации", висящие в учреждениях на стенах. Кто будет их рассматривать, когда по коридору несется охваченная ужасом толпа..?
Из-за этого такое устроили???
Отвлекли людей, уроды?????
Да и вряд ли жителей Кемерово так уж сильно интересуют подробности дипломатических боданий... Пожар в ТЦ как раз наоборот - более раздражающий фактор для населения.
news.bigmir.net/worl d/1808563-Zaharova-Zapad-proy avil-agressiu-v-moment-traged ii
И почему-то это уже не удивляет.
В РФ никого от дип. войны не отвлекают, даже наоборот: эти новости крутят по всем каналам, по всем полит. ток-шоу. Эта дип. война активно используется для подъёма патриотических настроений у населения, которое должно сплотиться перед лицом агрессивного Запада.