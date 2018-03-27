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Следком назвал вероятную причину пожара в ТРЦ Кемерова

Спецтема: Пожар в ТЦ в Кемерово
Комментариев: 7
В Следкоме подтвердили, что многие двери были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками.
Персонал ТЦ сбежал от пожара, бросив детей
Персонал ТЦ сбежал от пожара, бросив детей
sputnik.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что основной версией причины пожара в ТРЦ Зимняя вишня является короткое замыкание. 

Об этом он доложил президенту РФ Владимиру Путину, который приехал в Кемерово, передает ТАСС.

“Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня“, - отметил он, он подчеркнув, что окончательный ответ даст экспертиза.

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Бастрыкин подчеркнул, что следствие уже задержало пятерых человек по уголовному делу, возбужденному в связи с пожаром. Он добавил, что сигнализация в торговом центре не работала, а охранник, по необъяснимым причинам, не стал включать тревожную кнопку после возгорания.

“То есть система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала“, - констатировал глава СК. Кроме того, многие двери были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками.

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“Основной состав персонала сбежал. Бросил на произвол детей и родителей. Те работники, которые должны отвечать за безопасность, за организацию эвакуации - они все первые разбежались. Там нет практически потерь со стороны штата торгового центра“, - возмутился Бастрыкин, добавив, что что пожарная сигнализация не работала еще с 19 марта, но каких-либо мер руководством не принималось.

Напомним, 27 марта городе Кемерово несколько тысяч жителей вышли на центральную площадь перед зданием областной администрации с требованием отставки местных властей, в частности губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Позднее, президент Путин провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре.

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Теги: Следком, Кемерово, пожар, ТРЦ, Зимняя вишня
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Комментариев (7)
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VikaGraum    27.03.2018, 12:11
Оценка:  +4
VikaGraum
Конечно, среди персонала нет потерь: они свой родной лабиринт прекрасно знают.
Меня всегда умиляли эти "планы эвакуации", висящие в учреждениях на стенах. Кто будет их рассматривать, когда по коридору несется охваченная ужасом толпа..?
WTF2wtf    27.03.2018, 12:01
Оценка:  +5
WTF2wtf
Причина - неприятная для презика РФ дипломатическая война?
Из-за этого такое устроили???
Отвлекли людей, уроды?????
VikaGraum    27.03.2018, 12:15
Оценка:  -2
VikaGraum
Да нет, не из-за этого. Новости дип.войны люди узнают в основном по телевизору, а там их всегда можно подать под "правильным соусом".
Да и вряд ли жителей Кемерово так уж сильно интересуют подробности дипломатических боданий... Пожар в ТЦ как раз наоборот - более раздражающий фактор для населения.
AloneInNight    27.03.2018, 12:31
Оценка:  +1
AloneInNight
Российские официальные лица уже пытаются прикрыться этим пожаром:
news.bigmir.net/worl d/1808563-Zaharova-Zapad-proy avil-agressiu-v-moment-traged ii
И почему-то это уже не удивляет.
AloneInNight    27.03.2018, 12:32
Оценка:  +1
AloneInNight
Блин, такие "совпадения" на России уже ругают.
VikaGraum    27.03.2018, 12:34
Оценка:  -1
VikaGraum
Меня, кажется, не поняли)) Я объясню.
В РФ никого от дип. войны не отвлекают, даже наоборот: эти новости крутят по всем каналам, по всем полит. ток-шоу. Эта дип. война активно используется для подъёма патриотических настроений у населения, которое должно сплотиться перед лицом агрессивного Запада.
providets333    27.03.2018, 11:54
Оценка:  +4
providets333
Поскулять та розповзуться.
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