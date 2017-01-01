Пожар в Кемерово: родственники жертв заявили о 85 пропавших

Путин объявил траур в России.

70% пропавших без вести - дети от 10 до 13 лет news-r.ru

В штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, сообщили, что к настоящему моменту к ним поступила информация о 85 лицах, которые предположительно пропали без вести. Об этом сообщает Интерфакс.

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“Данные получены лично, по почте и СМС. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести - дети, средний возраст - 10-13 лет“, - сказал собеседник информационного агентства.

Эти данные планируется передать в полицию.

Ранее член инициативной группы Расим Яролиев, составляющий на площади альтернативный список пропавших без вести на пожаре, сообщил, что ему предоставили информацию о 78 пропавших, из которых около 70 - дети.

В свою очередь, администрация Кемерово опубликовала свой список жертв пожара в торговом центре Зимняя вишня. Он разделен на две части — погибшие, чья личность установлена, и числящиеся пропавшими без вести. В списке опознанных 25 имен. Пропавшими без вести числятся 38 человек. Таким образом, всего в списке администрации Кемерово 63 человека.

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Также российский президент Владимир Путин подписал указ согласно которому, 28 марта объявлен днем национального траура.

Напомним, 26 марта сообщалось, что число погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово РФ достигло 64 человек.