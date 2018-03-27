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В России объявлен траур из-за трагедии в Кемерово

Спецтема: Пожар в ТЦ в Кемерово
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Российским учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в память о погибших на пожаре в Кемерово.
Владимир Путин в Кемерово
Владимир Путин в Кемерово

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово. Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 27 марта.

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В документе говорится о постановлении главы государства в День траура на всей территории страны приспустить государственные флаги РФ, правительству совместно с органами государственной власти субъектов поручено принять необходимые меры по оказании помощи семьям погибших и пострадавшим.

Кроме того, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. Некоторые СМИ это уже сделали.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. По последним данным, погибли 64 человека, больше половины из которых – дети.

Губернатор Аман Тулеев на совещании в Кемерово извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за пожар в торговом центре Зимняя вишня.

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Теги: Россия, Путин, огонь, пожар, траур, Владимир Путин, погибли, погибшие, Кемерово, пожар в кемерово
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Комментариев (1)
energoura    27.03.2018, 14:51
Оценка:  0
energoura
Гарне свято
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