Последствия пожара в ТЦ Кемерово показали на видео

В торговом центре Зимняя вишня в российском городе Кемерово в результате пожара уничтожено практически все, кроме металлических конструкций.

Опубликовано видео, снятое внутри торгового центра в Кемерово после пожара Скриншот из видео

Появилось видео, снятое внутри сгоревшего торгового центра Зимняя вишня в российском городе Кемерово после ликвидации масштабного пожара. Ролик во вторник, 27 марта, опубликовал Следком РФ на Уoutube.

Судя по видео, в результате происшествия в здании уничтожено практически все, кроме металлических конструкций.

Последствия пожара в ТЦ Кемерово 0:00 / 01:35

Ранее сообщалось, что спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара ТЦ Зимняя вишня. Задержан охранник торгового центра, который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.

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Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы.

В списке пропавших без вести 38 человек, в том числе 26 несовершеннолетних. В списке погибших, личность которых установлена - 25 человек, среди которых 13 детей. Кроме того, опубликован список госпитализированных, в нем 69 человек.

В городе прошел митинг с требованием отставки властей.