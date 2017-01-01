Трамп продлил действие санкций против ФСБ и ГРУ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил на год чрезвычайное положение в связи со злонамеренной деятельностью в киберпространстве.

Американский президент Дональд Трамп продлил на год действие санкций против стран, осуществлявших, по мнению Белого дома, кибератаки на США. Мера затрагивает в том числе и Россию, сообщает пресс-служба Белого дома.





В США назвали условия снятия санкций против России "Кибератаки по-прежнему создают чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. По этой причине национальное чрезвычайное положение, объявленное 1 апреля 2015 года, я продолжаю на год", – говорится в сообщении.

Напомним, ограничительные меры в декабре 2016 года ввел тогдашний президент США Барак Обама. В частности, под их действия подпадают Федеральная служба безопасности (ФСБ) России и бывшее Главное разведывательное управление (ГРУ), которое теперь называется Главным управлением Генерального штаба ВС РФ.

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