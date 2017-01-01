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Трамп продлил действие санкций против ФСБ и ГРУ

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил на год чрезвычайное положение в связи со злонамеренной деятельностью в киберпространстве.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty Images
 
Американский президент Дональд Трамп продлил на год действие санкций против стран, осуществлявших, по мнению Белого дома, кибератаки на США. Мера затрагивает в том числе и Россию, сообщает пресс-служба Белого дома. 
 
"Кибератаки по-прежнему создают чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. По этой причине национальное чрезвычайное положение, объявленное 1 апреля 2015 года, я продолжаю на год", – говорится в сообщении.

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Напомним, ограничительные меры в декабре 2016 года ввел тогдашний президент США Барак Обама. В частности, под их действия подпадают Федеральная служба безопасности (ФСБ) России и бывшее Главное разведывательное управление (ГРУ), которое теперь называется Главным управлением Генерального штаба ВС РФ.

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Теги: Россия-США, Трамп, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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