Дуров объяснил, почему не работает Telegram

Telegram перестал работать в Европе из-за отключения питания серверов. На данный момент провайдер центра обработки данных приводит силовое оборудование в порядок.

Мессенджер Telegram перестал работать во многих странах из-за отключения питания серверов, которые находятся на территории Европы. Об этом у себя в Twitter сообщил его создатель Павел Дуров.

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“Отключение питания в кластере серверов Telegram вызывает проблемы в Европе. С нашей стороны, мы работаем, чтобы исправить это, но многое зависит от того, когда провайдер центра обработки данных приведет силовое оборудование в порядок“, - написал он.

Напомним, масштабный сбой в работе Telegram произошел в четверг, 29 марта, по всему миру. Мессенджер перестал работать примерно в 11:00 по киевскому времени.