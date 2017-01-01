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Дуров объяснил, почему не работает Telegram

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Telegram перестал работать в Европе из-за отключения питания серверов. На данный момент провайдер центра обработки данных приводит силовое оборудование в порядок.
Дуров рассказал о проблемах с питанием серверов
Дуров рассказал о проблемах с питанием серверов
facebook.com/durov

Мессенджер Telegram перестал работать во многих странах из-за отключения питания серверов, которые находятся на территории Европы. Об этом у себя в Twitter сообщил его создатель Павел Дуров.

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“Отключение питания в кластере серверов Telegram вызывает проблемы в Европе. С нашей стороны, мы работаем, чтобы исправить это, но многое зависит от того, когда провайдер центра обработки данных приведет силовое оборудование в порядок“, - написал он.

Напомним, масштабный сбой в работе Telegram произошел в четверг, 29 марта, по всему миру. Мессенджер перестал работать примерно в 11:00 по киевскому времени.

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Теги: Павел Дуров, Мессенджер, сбой, telegram, интернет, интернет
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Источник: korrespondent.net

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