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Игорь Востриков опубликовал видео начала пожара в ТЦ Кемерово

Спецтема: Пожар в ТЦ в Кемерово
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Судя по записи, двери кинозалов были открыты.
В огне погибли десятки людей, среди них 41 ребенок
В огне погибли десятки людей, среди них 41 ребенок
twitter.com/uchvatov

В субботу, 31 марта, житель Кемерово Игорь Востриков опубликовал видео с камеры наблюдения в ТЦ Зимняя Вишня. 

Об этом сообщает Медуза.

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Камера была установлена в коридоре, куда выходили двери кинозалов. Судя по записи, заволокло густым дымом примерно через минуту после начала пожара; только в этот момент люди начали выбегать из кинозалов. Двери в залы закрыты не были.

“Сегодня мы получили новые материалы, это уже под мою ответственность, а мне, знаете, похрену. Ранее человек брал, неохота было его подставлять, мы дали слово. Сегодня получил я, слов никому не давал, поэтому я вам сейчас покажу“, - отметил Востриков.

Напомним, в Кемерово задержали нескольких человек, ответственных за пожаробезопасность центра. Некоторым уже предъявили обвинение. В среду, 28 марта, началось прощание с жертвами пожара в Кемерово. 

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Теги: кемерово, востриков, видео, пожар
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