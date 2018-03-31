Игорь Востриков опубликовал видео начала пожара в ТЦ Кемерово
В субботу, 31 марта, житель Кемерово Игорь Востриков опубликовал видео с камеры наблюдения в ТЦ Зимняя Вишня.
Об этом сообщает Медуза.
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Камера была установлена в коридоре, куда выходили двери кинозалов. Судя по записи, заволокло густым дымом примерно через минуту после начала пожара; только в этот момент люди начали выбегать из кинозалов. Двери в залы закрыты не были.
Появилось видео первых минут пожара в кинотеатре «Зимней вишни»https://t.co/sIuPyVpnJL— РБК (@ru_rbc) 31 марта 2018 г.
Видео: gorlovepapa • / instagram pic.twitter.com/R5gDux2DQw
“Сегодня мы получили новые материалы, это уже под мою ответственность, а мне, знаете, похрену. Ранее человек брал, неохота было его подставлять, мы дали слово. Сегодня получил я, слов никому не давал, поэтому я вам сейчас покажу“, - отметил Востриков.
Напомним, в Кемерово задержали нескольких человек, ответственных за пожаробезопасность центра. Некоторым уже предъявили обвинение. В среду, 28 марта, началось прощание с жертвами пожара в Кемерово.