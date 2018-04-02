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Трамп предложил Путину встретиться в Белом доме

Комментариев: 1
Президент США предложил провести встречу с главой РФ в Белом доме в ходе телефонного разговора 20 марта, однако после этого никаких конкретных обсуждений подготовки визита не велось.
Дональд Трамп и Владимир Путин (архивное фото)
Дональд Трамп и Владимир Путин (архивное фото)

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 20 марта предложил российскому коллеге встретиться в Белом доме. Об этом заявил журналистам в понедельник, 2 апреля, на брифинге в Москве помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает РБК.

“В ходе телефонного разговора сам Трамп предложил провести встречу. После этого разговора, который носил деловой и конструктивный характер, произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях: высылка 60 российских дипломатов, закрытие генконсульства в Сиэтле“, - напомнил он.

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Со времени телефонного разговора, 20 марта, конкретных обсуждений подготовки визита не велось, констатировал Ушаков.

“Хотелось бы верить, что (обсуждения - ред.) начнутся. Хотелось бы надеяться, что те шаги, которые американцы сделали без доказательства обвинений, будут остановлены и в какой-то момент можно будет подойти к началу конструктивного диалога“, - сказал помощник российского президента.

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Напомним, 20 марта пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Путина и Трампа, в ходе которого президент США поздравил президента России с победой на выборах.

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Теги: Россия-США, Путин, Белый Дом, встреча, Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп
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Комментариев (1)
barakuda*777    02.04.2018, 18:34
Оценка:  +1
barakuda*777
Не Царское это дело по "гостям" шастать.
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