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США передадут Украине вооружение для защиты от снайперов - сенатор

Комментариев: 3
Американские власти предложат снайперский пакет для Украины - оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии.
ВСУ получат американское вооружение для защиты от снайперов
ВСУ получат американское вооружение для защиты от снайперов
antikor.com.ua

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Соединенные Штаты Америки после изменений в законодательстве будут готовы предложить Украине оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов. Об этом заявил сенатор Роберт Портман на пресс-конференции в Киеве, передает в четверг, 5 апреля, ZN.UA.

По словам сенатора, США намерены предложить снайперский пакет для Украины.

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“На Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами. Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины - это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии“, - сообщил Портман.

Он также отметил, что украинская армия приблизилась к стандартам НАТО.

Напомним, в конце декабря 2017 года стало известно, что президент США Дональд Трамп санкционировал поставки Украине противотанковых вооружений, в том числе и комплексов Javelin.

28 марта вблизи города Торецк Донецкой области снайпер сепаратистов убил волонтера, который производил пуск беспилотника. В ночь на 9 марта поселке Водяное от пули вражеского снайпера погиб разведчик полка Азов Юрий (Баррет) Луговской.

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Теги: армия и вооружение, США, Украина-США, оружие, Вооруженные силы Украины, сенатор, снайпер, поставка оружия
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Комментариев (3)
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Peyot    05.04.2018, 16:32
Оценка:  0
Peyot
дымовые шашки что ли?))))
sem    05.04.2018, 16:22
Оценка:  -1
sem
Против снайперов Пашинского?
СтальнаяКрыса    05.04.2018, 15:59
Оценка:  +5
СтальнаяКрыса
Против снайперов идеальное оружие лазер. Ослепить подонков, жить ведь останется, ну зрение может и восстановят до 30%.
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