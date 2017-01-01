Химатака в Сирии: ОЗХО начала экстренное заседание
В Гааге, в штаб квартире ОЗХО, начались экстренные переговоры относительно предполагаемой атаки химическим оружием в сирийском городе Дума.
Международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) начала экстренное заседание по вопросу атак в сирийской Думе. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает AFP со ссылкой на собственные дипломатические источники.
"Международная Организация по запрещению химического оружия начала экстренное заседание по вопросу атак в Думе", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что все британские, российские и французские послы были замечены в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
Как сообщалось, в этот же день ранее в Совете ЕС потребовали немедленного расследования химатаки в Сирии.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что РФ блокировала расследование химатак в Сирии.
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