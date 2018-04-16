Песков назвал санкции США экономическим рейдерством

Власти России упрекают Запад в яккобы нарушениях международного права.

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В Кремле считают, что новые антироссийские санкции, анонсированные Вашингтоном, не имеют отношения к ситуации в Сирии, российские власти убеждены, что такие меры якобы направлены исключительно на выдавливание Москвы с международных рынков.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

“Санкционные устремления против России действительно приобретают характер навязчивой идеи. Мы по-прежнему не считаем эти санкции законными, считаем их противоречащими международному праву и правилам ВТО“, - сказал Песков журналистам.

Более того, по его словам, в Кремле убеждены, что в санкциях есть “неприкрытые попытки нечестной конкуренции“.

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“Любой экономист может легко увидеть в санкциях неприкрытые попытки собственно заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае российские компании, с международных рынков“, - сказал пресс-секретарь Путина.

По утверждению предствавителя Кремля, санкции и ситуация в Сирии вооще не связяны.

“Конечно, это не может иметь никакого отношения и не может никак обуславливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или в любой стране мира.. Это такое, я бы сказал, международное экономическое рейдерство, а не что иное“, - подчеркнул Песков.

Он заверил, что “руководство России, соответствующие ведомства продолжают работать над обеспечением стабильности экономической системы“. По его словам, в Кремле пока не комментируют рассматриваемый Госдумой РФ законопроект об ответных санкциях в отношении США.

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Он также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что любые ответные действия РФ на санкции будут осуществляться исключительно исходя из интересов страны.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Сирии в ответ на химатаку в городе Дума, в которой они обвиняют официальный Дамаск.