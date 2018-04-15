Великобритания объяснила законность ударов по Сирии

Премьер Тереза Мэй заявила, что удар, нанесенный силами США, Франции и Великобритании по сирийским объектам, был успешным и имел под собой достаточные законные основания.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что удар, нанесенный по сирийским объектам, которые могли иметь отношение к производству химического оружия, был успешным и имел под собой достаточные законные основания.

Правительство Великобритании опубликовало краткое содержание юридической справки, полученной от адвокатов правительства в связи с готовившимся ударом, и свою юридическую позицию по поводу проведенной операции.

Читай также: Асад рассказал, как победил американцев “отсталым“ оружием

Удар по военным объектам вблизи Дамаска и Хомса был нанесен Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в ответ на применение химического оружия в городе Дума, в результате которого пострадали десятки мирных жителей, в том числе дети.

Законные основания

В документе, опубликованном британским правительством, называются условия, являющиеся в данном случае правовой основой для применения силы:

Есть убедительные, в целом принятые международным сообществом доказательства чрезвычайной, широкомасштабной гуманитарной проблемы, требующей немедленной и неотложной помощи

Должно быть объективно ясно, что нет практической альтернативы применению силы для спасения жизней

Читай также: Министр обороны Британии рассказал о целях удара по Сирии Предлагаемое применение силы должно быть необходимым и соразмерным с целью облегчения гуманитарных страданий и должно быть строго ограничено во времени и по силе для достижения этой цели

В экспертной справке, подготовленной для премьер-министра генеральным прокурором Англии и Уэльса Джереми Райтом, называются три причины, по которым действия Великобритании отвечают международным нормам и законам, регулирующим применение военной силы:

Повторное применение сирийским режимом летального химического оружия является военным преступлением при высокой вероятности того, что режим вновь захочет его применить

Все другие попытки облегчить человеческие страдания, вызванные применением химического оружия, были заблокированы, и приемлемых альтернатив воздушным ударам не имелось

Военная акция была тщательно продумана и сочтена необходимой для решения поставленной задачи

“Бомбы не принесут мир“

Читай также: Меркель положительно оценила удары по Сирии

Тем временем лидер оппозиции в британском парламенте Джереми Корбин в обращении к Терезе Мэй поставил под вопрос законность применения силы в отношении суверенной Сирии.

“Бомбы не спасут человеческие жизни и не принесут мир, - сказал Джереми Корбин. - Эта сомнительная с точки зрения законности акция несет в себе риск дальнейшей эскалации“.

“Тереза Мэй должна была добиваться одобрения парламента, а не следовать за Дональдом Трампом“, - заявил ветеран Лейбористской партии, известный своими левыми взглядами.

Читай также: Операция в Сирии: Мэй рассказала о целях

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что это был “великолепно выполненный удар“, и поблагодарил Францию и Великобританию за “мудрое решение и великолепную военную мощь“.

“Лучшего результата и ожидать нельзя было. Миссия завершена успешно!“ - добавил Трамп.

А президент России Владимир Путин, ключевой союзник Сирии, заявил, что самым решительным образом осуждает удар по сирийским объектам и назвал их актом агрессии.

Какое оружие применила в Сирии Британия?

В операции принимали участие четыре самолета Торнадо Королевских ВВС, которые базируются на Кипре, где у Британии с 50-х годов имеется военно-воздушная база Акротири. Каждый самолет нес по две крылатых ракеты Storm Shadow.

Многоцелевые истребители Торнадо с 1980 года являются одним из основных самолетов Королевских ВВС и применялись еще во время войны в Ираке для патрулирования зоны, запретной для полетов иракской авиации.

Крылатые ракеты Storm Shadow имеют вес 1300 кг, длину 5,1 м и радиус действия свыше 240 км. Военные называют эти ракеты, в первую очередь предназначенные для уничтожения бункеров, одним из самых передовых видов такого оружия в мире.

Их радиус действия позволял самолетам не заходить в воздушное пространство Сирии для нанесения удара.