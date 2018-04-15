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Великобритания объяснила законность ударов по Сирии

Комментариев: 2
Премьер Тереза Мэй заявила, что удар, нанесенный силами США, Франции и Великобритании по сирийским объектам, был успешным и имел под собой достаточные законные основания.
Тереза Мэй считает успешным удар коалиции по Сирии
Тереза Мэй считает успешным удар коалиции по Сирии
EPA/UPG

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что удар, нанесенный по сирийским объектам, которые могли иметь отношение к производству химического оружия, был успешным и имел под собой достаточные законные основания.

Правительство Великобритании опубликовало краткое содержание юридической справки, полученной от адвокатов правительства в связи с готовившимся ударом, и свою юридическую позицию по поводу проведенной операции.

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Удар по военным объектам вблизи Дамаска и Хомса был нанесен Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в ответ на применение химического оружия в городе Дума, в результате которого пострадали десятки мирных жителей, в том числе дети.

Законные основания

В документе, опубликованном британским правительством, называются условия, являющиеся в данном случае правовой основой для применения силы:

  • Есть убедительные, в целом принятые международным сообществом доказательства чрезвычайной, широкомасштабной гуманитарной проблемы, требующей немедленной и неотложной помощи
  • Должно быть объективно ясно, что нет практической альтернативы применению силы для спасения жизней

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    Предлагаемое применение силы должно быть необходимым и соразмерным с целью облегчения гуманитарных страданий и должно быть строго ограничено во времени и по силе для достижения этой цели

В экспертной справке, подготовленной для премьер-министра генеральным прокурором Англии и Уэльса Джереми Райтом, называются три причины, по которым действия Великобритании отвечают международным нормам и законам, регулирующим применение военной силы:

  • Повторное применение сирийским режимом летального химического оружия является военным преступлением при высокой вероятности того, что режим вновь захочет его применить
  • Все другие попытки облегчить человеческие страдания, вызванные применением химического оружия, были заблокированы, и приемлемых альтернатив воздушным ударам не имелось
  • Военная акция была тщательно продумана и сочтена необходимой для решения поставленной задачи

“Бомбы не принесут мир“

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Тем временем лидер оппозиции в британском парламенте Джереми Корбин в обращении к Терезе Мэй поставил под вопрос законность применения силы в отношении суверенной Сирии.

“Бомбы не спасут человеческие жизни и не принесут мир, - сказал Джереми Корбин. - Эта сомнительная с точки зрения законности акция несет в себе риск дальнейшей эскалации“.

“Тереза Мэй должна была добиваться одобрения парламента, а не следовать за Дональдом Трампом“, - заявил ветеран Лейбористской партии, известный своими левыми взглядами.

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Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что это был “великолепно выполненный удар“, и поблагодарил Францию и Великобританию за “мудрое решение и великолепную военную мощь“.

“Лучшего результата и ожидать нельзя было. Миссия завершена успешно!“ - добавил Трамп.

А президент России Владимир Путин, ключевой союзник Сирии, заявил, что самым решительным образом осуждает удар по сирийским объектам и назвал их актом агрессии.

Какое оружие применила в Сирии Британия?

В операции принимали участие четыре самолета Торнадо Королевских ВВС, которые базируются на Кипре, где у Британии с 50-х годов имеется военно-воздушная база Акротири. Каждый самолет нес по две крылатых ракеты Storm Shadow.

Многоцелевые истребители Торнадо с 1980 года являются одним из основных самолетов Королевских ВВС и применялись еще во время войны в Ираке для патрулирования зоны, запретной для полетов иракской авиации.

Крылатые ракеты Storm Shadow имеют вес 1300 кг, длину 5,1 м и радиус действия свыше 240 км. Военные называют эти ракеты, в первую очередь предназначенные для уничтожения бункеров, одним из самых передовых видов такого оружия в мире.

Их радиус действия позволял самолетам не заходить в воздушное пространство Сирии для нанесения удара.

BBC Украина
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Теги: Великобритания, Сирия, удар по Сирии, Мэй
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Источник: bbc.co.uk

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Комментариев (2)
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H-H    15.04.2018, 15:08
Оценка:  +4
H-H
Весь цивилизованный мир говорит спасибо. Как так получилось, что Путин поставил свою страну в один ряд с террористами? Никаких вразумительных ответов на это нет. Но это его личная ответственность. Теперь, без малейшего сомнений можно сказать, что РФ ждет развал, как и ее предшественника СССР.
barakuda*777    15.04.2018, 14:31
Оценка:  -5
barakuda*777
100% употребляет термоядерную дичь.
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