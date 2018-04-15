Великобритания объяснила законность ударов по Сирии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что удар, нанесенный по сирийским объектам, которые могли иметь отношение к производству химического оружия, был успешным и имел под собой достаточные законные основания.
Правительство Великобритании опубликовало краткое содержание юридической справки, полученной от адвокатов правительства в связи с готовившимся ударом, и свою юридическую позицию по поводу проведенной операции.
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Удар по военным объектам вблизи Дамаска и Хомса был нанесен Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в ответ на применение химического оружия в городе Дума, в результате которого пострадали десятки мирных жителей, в том числе дети.
Законные основания
В документе, опубликованном британским правительством, называются условия, являющиеся в данном случае правовой основой для применения силы:
- Есть убедительные, в целом принятые международным сообществом доказательства чрезвычайной, широкомасштабной гуманитарной проблемы, требующей немедленной и неотложной помощи
- Должно быть объективно ясно, что нет практической альтернативы применению силы для спасения жизней
Читай также: Министр обороны Британии рассказал о целях удара по СирииПредлагаемое применение силы должно быть необходимым и соразмерным с целью облегчения гуманитарных страданий и должно быть строго ограничено во времени и по силе для достижения этой цели
В экспертной справке, подготовленной для премьер-министра генеральным прокурором Англии и Уэльса Джереми Райтом, называются три причины, по которым действия Великобритании отвечают международным нормам и законам, регулирующим применение военной силы:
- Повторное применение сирийским режимом летального химического оружия является военным преступлением при высокой вероятности того, что режим вновь захочет его применить
- Все другие попытки облегчить человеческие страдания, вызванные применением химического оружия, были заблокированы, и приемлемых альтернатив воздушным ударам не имелось
- Военная акция была тщательно продумана и сочтена необходимой для решения поставленной задачи
“Бомбы не принесут мир“
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Тем временем лидер оппозиции в британском парламенте Джереми Корбин в обращении к Терезе Мэй поставил под вопрос законность применения силы в отношении суверенной Сирии.
“Бомбы не спасут человеческие жизни и не принесут мир, - сказал Джереми Корбин. - Эта сомнительная с точки зрения законности акция несет в себе риск дальнейшей эскалации“.
“Тереза Мэй должна была добиваться одобрения парламента, а не следовать за Дональдом Трампом“, - заявил ветеран Лейбористской партии, известный своими левыми взглядами.
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Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что это был “великолепно выполненный удар“, и поблагодарил Францию и Великобританию за “мудрое решение и великолепную военную мощь“.
“Лучшего результата и ожидать нельзя было. Миссия завершена успешно!“ - добавил Трамп.
А президент России Владимир Путин, ключевой союзник Сирии, заявил, что самым решительным образом осуждает удар по сирийским объектам и назвал их актом агрессии.
Какое оружие применила в Сирии Британия?
В операции принимали участие четыре самолета Торнадо Королевских ВВС, которые базируются на Кипре, где у Британии с 50-х годов имеется военно-воздушная база Акротири. Каждый самолет нес по две крылатых ракеты Storm Shadow.
Многоцелевые истребители Торнадо с 1980 года являются одним из основных самолетов Королевских ВВС и применялись еще во время войны в Ираке для патрулирования зоны, запретной для полетов иракской авиации.
Крылатые ракеты Storm Shadow имеют вес 1300 кг, длину 5,1 м и радиус действия свыше 240 км. Военные называют эти ракеты, в первую очередь предназначенные для уничтожения бункеров, одним из самых передовых видов такого оружия в мире.
Их радиус действия позволял самолетам не заходить в воздушное пространство Сирии для нанесения удара.