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Глава ЦРУ встречался с Ким Чен Ыном - СМИ

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Будущий глава Госдепартамента США совершил сверхсекретный визит в Северную Корею и встретился с ее лидером в качестве посланника Дональда Трампа.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын

Выдвинутый на пост госсекретаря США Майк Помпео совершил секретный визит в Пхеньян и лично встретился там с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп косвенно подтвердил эту информацию. Ранее он заявил, что Вашингтон провел прямые переговоры с Северной Кореей на высоком уровне.

По информации издания, визит Помпео в Пхеньян состоялся в первые выходные апреля, а через неделю после этого северокорейские власти впервые официально подтвердили, что готовы вести переговоры о свертывании своей ядерной программы.

Ранее Трамп сообщил, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться в начале июня и Вашингтон рассматривают пять возможных мест ее проведения. Позже президент уточнил, что все они находятся за пределами США.

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Теги: США, Северная Корея, встреча, КНДР, Ким Чен Ын, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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