Роскомнадзор в борьбе с Telegram заблокировал сам себя

Система Роскомнадзора "Ревизор" попала под удар массовых блокировок IP-адресов, инициированный самим ведомством.

Роскомнадзор на волне блокировок IP-адресов в борьбе с Telegram, вероятно, заблокировал сам себя, а вернее – собственную систему Ревизор, с помощью которой ведомство следит, блокируются ли запрещенные в России сайты. Об этом сообщает Радио Свобода.

В среду, 18 апреля, Роскомнадзор попросил интернет-провайдеров перезагрузить систему, и позже сообщил, что она работает в штатном режиме.

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Роскомнадзор всеми силами пытается заблокировать в РФ мессенджер Telegram, основатель которого, Павел Дуров, отказался передать ФСБ ключи для дешифровки пользовательских сообщений. В результате борьбы ведомства с Telegram в РФ были заблокированы более 15 миллионов IP-адресов. В результате пострадали сотни онлайн-сервисов, в их числе интернет-магазины, курьерские службы, облачные хранилища, онлайн-игры, сервисы компании Microsoft, сервисы онлайн-заказа такси, мессенджер Viber, а также российская соцсеть Одноклассники. При этом Telegram продолжает работать.

Напомним, в В Telegram полагают, что требование предоставить силовикам ключи шифрования – незаконно, поскольку это противоречит Конституции, охраняющей право граждан на тайну переписки, телефонных разговоров и иных сообщений. Также напомним, что Павел Дуров ответил отказом на требование ФСБ передать данные для дешифровки, сказав, что Telegram будет бороться за личное пространство своих пользователей. Павел Дуров заявил, что блокировка мессерджера угрожает безопасности РФ.