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G7 выступила за сохранение санкций против России

Комментариев: 1
Страны "Большой семерки" выступают за сохранение ограничительных мер в отношении России за неприемлемые действия страны в Украине.
Министры стран "Большой семерки" выступили за сохранение антироссийских санкций
Министры стран "Большой семерки" выступили за сохранение антироссийских санкций
Радіо Свобода


Страны "Большой семерки" выступают за сохранение антироссийских санкций. Об этом говорится в Twitter канадского МИД.

"Министр Фриланд (глава МИД Канады – ред.) и другие главы МИД "большой семерки" подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия в Украине сохранятся", – говорится в сообщении.

Представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку Украине.

Порошенко призвал G7 осудить выборы РФ в Крыму

Ранее сообщалось, что на встречу глав МИД стран "Большой семерки"впервые пригласили министра иностранных дел Украины.

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Теги: санкции, большая семерка, санкции против России, G7
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Тетракварк    23.04.2018, 02:34
Оценка:  +1
Тетракварк
Санкции нужно не только продолжать, но и значительно усиливать. Пока существует кремлевский режим, мир не может быть в безопасности.
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