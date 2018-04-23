G7 выступила за сохранение санкций против России

Страны "Большой семерки" выступают за сохранение ограничительных мер в отношении России за неприемлемые действия страны в Украине.



Страны "Большой семерки" выступают за сохранение антироссийских санкций. Об этом говорится в Twitter канадского МИД.

"Министр Фриланд (глава МИД Канады – ред.) и другие главы МИД "большой семерки" подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия в Украине сохранятся", – говорится в сообщении.

Представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку Украине.



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Ранее сообщалось, что на встречу глав МИД стран "Большой семерки"впервые пригласили министра иностранных дел Украины.

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