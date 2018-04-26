В Москве пикетируют посольство Украины, требуют освободить "доверенное лицо Путина"
Несколько десятков активистов стоят с плакатами "Уважайте права человека" и требуют опустить задержанную Украиной Елену Одновол.
В центре Москвы несколько десятков человек, называющих себя активистами движения Волонтеры Победы, проводят акцию у посольства Украины. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает телеканал Россия 24.
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Активисты выступают против задержания украинскими властями координатора регионального отделения движения в Крыму Елены Одновол.
Российский телеканал со ссылкой на адвокатов Одновол также сообщил, что “девушка сейчас беременна“.
Напомним, Елену Одновол задержали, когда она проходила пограничный контроль с украинским биометрическим загранпаспортом. Позже правоохранители объявили ей подозрение в совершении преступления по статье о государственной измене. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
По информации прокуратуры Автономной Республики Крым, Одновол была непосредственным организатором на территории аннексированного полуострова сбора подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина.
25 апреля городской суд Херсона избрал Одновол меру пресечения – арестовал на два месяца.
Эта же новость на Корреспондент
Чётко написано: проходила пограничный контроль с украинским биометрическим загранпаспортом
Себ-то - гр.Украины - отвечать будет по законам Украины
Лучше путлера просите выпустить всех незаконнозадержанных в рашке граждан Украины