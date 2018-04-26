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В Москве пикетируют посольство Украины, требуют освободить "доверенное лицо Путина"

Комментариев: 2
Несколько десятков активистов стоят с плакатами "Уважайте права человека" и требуют опустить задержанную Украиной Елену Одновол.
В Москве несколько десятков человек пикетируют посольство Украины
В Москве несколько десятков человек пикетируют посольство Украины
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В центре Москвы несколько десятков человек, называющих себя активистами движения Волонтеры Победы, проводят акцию у посольства Украины. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает телеканал Россия 24.

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Активисты выступают против задержания украинскими властями координатора регионального отделения движения в Крыму Елены Одновол.

Российский телеканал со ссылкой на адвокатов Одновол также сообщил, что “девушка сейчас беременна“.

 

 

Напомним, Елену Одновол задержали, когда она проходила пограничный контроль с украинским биометрическим загранпаспортом. Позже  правоохранители объявили ей подозрение в совершении преступления по статье о государственной измене. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
 
По информации прокуратуры Автономной Республики Крым, Одновол была непосредственным организатором на территории аннексированного полуострова сбора подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина.
 

25 апреля городской суд Херсона избрал Одновол меру пресечения – арестовал на два месяца.

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Теги: Президентские выборы в России, Крым, Путин, аннексия Крыма, госизмена
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Комментариев (2)
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Bedouin    26.04.2018, 14:30
Оценка:  +3
Bedouin
А чё рашики парятся?
Чётко написано: проходила пограничный контроль с украинским биометрическим загранпаспортом
Себ-то - гр.Украины - отвечать будет по законам Украины
Лучше путлера просите выпустить всех незаконнозадержанных в рашке граждан Украины
Peyot    26.04.2018, 13:53
Оценка:  +4
Peyot
жаль конечно дуру ... повелать на пропаганду... теперь будет сидеть пока мордор не соизволит обменять ее на кого то из наших незаконно захваченых и как заложники сидящих в мордоре!
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