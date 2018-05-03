В российском Кемерово снесут ТЦ Зимняя вишня

Снос торгового центра, где погибли десятки людей, начнут уже в мае. На этом месте появится мемориальный комплекс: парк, сквер или часовня.

В Кемерово решили снести ТРЦ Зимняя вишня, а на его месте построить мемориальный комплекс. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает Российская газета.

Снос здания ТРЦ начнут после 15 мая. Об этом сообщил врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев.

По словам главы области, до 15 мая предстоит решить некоторые технические вопросы. В частности, запланирован снос не только ТРЦ, но и расположенных рядом с ним бани и котельной, к которой подключены соседние здания. Для них необходимо найти новые источники теплоснабжения.

Как подтвердил Сергей Цивилев до первого сентября нынешнего года на месте Зимней вишни появится мемориальный комплекс: парк, сквер или часовня. Окончательное решение, каким будет памятное место, пока не принято.

"Будет учтена воля родственников погибших", - подчеркнул врио губернатора области.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

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