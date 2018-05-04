Во Вьетнаме россиянку приговорили к пожизненному заключению

Женщину посадили в тюрьму за ввоз трех килограммов кокаина на территорию Вьетнама.

Во Вьетнаме, в городе Хошимин суд вынес 31-летней россиянке Марии Дапирке приговор, согласно которому всю оставшуюся жизнь она проведет за решеткой. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на слова адвоката женщины Сункара Нурмагамбетова.

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По словам адвоката, причиной для этого стал ввоз трех килограммов кокаина во Вьетнам. Ранее женщине грозила смертная казнь, так как для тех, кто ввозит на территорию страны тяжелые наркотики в количестве более 100 грамм предусмотрена высшая мера.

По его словам, поводом для этого стал ввоз кокаина во Вьетнам. “Мы продолжим защищать ее права и интересы“, — добавил адвокат

Дапирку арестовали в августе 2014 года: в двойном дне ее чемодана таможенники обнаружили около 3 килограммов кокаина.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Марию подставил ее возлюбленный. Якобы она встречалась с парнем из Нигерии по имени Ник, с которым собиралась пожениться. Перед церемонией влюблённые решили съездить к Нику домой.

Уже на обратном пути (Маша возвращалась одна, чуть раньше Ника) девушку задержали в аэропорту Хошимина, где у нее была пересадка. Мария ехала с чемоданом, который ей подарил жених. В чемодане оказалось фальшивое дно, вскрыв которое пограничники и обнаружили наркотики. Ник с тех пор пропал и ничего слышно о нем не было. Защита Марии Дапирки пытается отстоять эту версию.

Напомним, в 2017 году в Испании изъяли рекордную партию кокаина. Наркотики нашли среди коробок с бананами.