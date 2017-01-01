В Кемерово начали демонтаж ТЦ Зимняя вишня

На месте печально известного центра планируют открыть сквер.

В России в Кемерово приступили к демонтажу печально известного ТЦ Зимняя вишня, в котором 25 марта при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Об этом сообщает Интерфакс.

Демонтаж начался с 2-этажного здания, в котором располагаются сауны и автомойка. Всего в комплекс торгового центра входят семь зданий. Также вокруг ТЦ были убраны заборы, установленные на время проведения следствия.

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“Зимней вишни находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться. “Но самое главное - эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией“, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Он отметил, что в начале будут демонтированы вспомогательные здания, чтобы подготовить площадку для сноса основного здания, добавив, что основной собственник ТЦ якобы безвозмездно передал муниципалитету все здания комплекса, а также выкупит доли у тех, кто недоволен планами по сносу.

Цивилев рассказал, что на месте Зимней вишни откроют сквер. Завершить работы по его созданию планируют к 1 сентября.

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“С 4 июня начнутся общественные слушания, к которым мы приглашаем всю общественность города, мы хотим услышать мнение людей по поводу сквера. Мы не сомневаемся, что такое решение будет принято“, - заявил мэр города Илья Середюк, добавив, что в сквере не предполагается размещение объектов коммерции и торговли.

Напомним, 17 апреля в МЧС России официально назвали причину пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, который забрал жизни десятков людей.

Позднее, 20 апреля, Следственный комитет РФ официально уменьшил количество жертв пожара.