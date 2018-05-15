СМИ рассказали, чем F-22 лучше "новейшего" Су-57

При производстве промежуточной версия нового истребителя Су-57 используется устаревшая технология стелс и неизвестно, хватит ли производственных мощьностей РФ для соревнования с передовыми американскими технологиями.

В российских СМИ рассказали об “особенностях“ промежуточная версия нового истребителя пятого поколения Су-57 и сравнили его с американским истребителем F-22.

Издание Иносми отмечает, что версия Су-57 ПАК ФА на основе технологии стелс готовится в серийному выпуску к 2019 году и ВВС РФ рассчитывают заполучить первый десяток самолетов для оперативных испытаний в том же году.

Однако Кремль якобы может отложить массовую закупку истребителей данного типа до середины 2020-х, поскольку ожидается разработка более мощных двигателей, которые на данный момент обозначаются как “изделие 30“, вместо устаревших Сатурн АЛ-41Ф1 от Су-35, размещенных на Су-57.

Издание сообщает, что в разработке локальной версией истребителя долгое время принимала участие Индия, но после решила выйти из проекта.

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“Частью из-за того, что Россия отказывалась делиться исходным кодом самолета, а частью из-за причин технологического характера: электроника далеко не блещет, технология стелс вызывает нарекания, а двигателям не хватает мощности. Русские работают над тем, чтобы улучшить летные характеристики. И пусть моторы в конечном счете и заменят, опасения индийцев относительно высокой заметности остаются в силе: мало что можно сделать, чтобы радикальным образом улучшить эффективную площадь рассеяния радиолокационных волн. Тем не менее, Индия намерена вернуться к теме закупок Су-57 после некоторого размышления“, - уточняет издание.

По данным издания Business Insider, основной проблемой связанной с заметностью самолета является форма корпуса.

“На поверхности корпуса Су-57 немало горячих точек, заметить которые тренированному глазу несложно. Главное другое: то, что сконструировать самолет-невидимку русским под силу - сомнений не вызывает. Вопрос в том, располагает ли Москва производственными мощностями для массового производства летательного аппарата по технологии стелс“, - говорится в тексте.

Для строительства Су-57 используется технологический допуск американского самолета F-22, однако его технология стелс заметно устарела, по сравнению с новыми F-35.

Неспособность производственных мощностей РФ создает серьезную проблему в конкуренции боевых самолетов в воздухе. Россия в основном полагается на производственные станки купленные после распада Союза в Европе. Однако они не могут соревноваться с передовыми технологиями американцев.

Издание сообщает, что в Москве все же не особо полагаются на одну лишь технологию стелс, особенно при вторжении в хорошо вооруженное воздушное пространство.

“Волноваться России действительно во многом не о чем. За исключением ВМС США, страны Запада не располагают комплексными интегрированными системами ПВО, сопоставимыми с российскими С-300 или С-400. В случае если российским войскам придется нанести подобный удар по сильно защищенному региону, Кремль будет полагаться на дальнобойное оружие вроде крылатых ракет Х-101/102, которым на низкой высоте под силу обойти любую из существующих систем ПВО“, - акцентирует издание.

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Россияне все же полагаются на простой вопрос физики. По их мнению, Су-57 имеет сниженную эффективную площадь рассеяния, что якобы помогает повысить живучесть в воздушном бою.

“Что касается средств радиоэлектронной борьбы, то русские полагаются на проверенные технологии. Под углом 90 градусов по отношению к импульсно-доплеровской радиолокационной станции противника Су-57 кажется неподвижным объектом и не замечается, поскольку РЛС вообще плохо реагируют на объекты, движущиеся сбоку. Это простой вопрос физики. Противник мало что может предпринять, кроме монтажа дополнительных датчиков инфракрасного поиска и улучшенной обработки сигналов“, - говорится по тексту.

Также акцентируется момент, что истребители Су-57 оснащены набором датчиков РЛС, которые должны предупреждать пилотов о приближении истребителей пятого поколения противника, таких как F-22 или F-35.

Но американские истребители могут работать на длинных волнах диапазона, потому могут возникать проблемы с ведением ракетной атаки во время прямого противостояния в воздухе.

Все же российские конструкторы полагаются на ряд комбинированных комплексов, которые, по идее, позволят повысить точность информации о противнике и смогут атаковать истребители F-22 и F-35 путем совместного использования средств наведения на цель.

“Сработает ли эта тактика? Никто не знает. Чтобы узнать наверняка, придется дождаться начала Третьей мировой“, - подытожило издание.

Напомним, 20 марта в Пентагоне сообщили о проведении в ближайшее время испытаний лазерного оружия, которое будет устанавливаться на истребителях ВВС США.